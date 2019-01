Brumadinho: Vale divulga nova lista com nomes de 287 funcionários desaparecidos

A mineradora Vale divulgou na tarde deste domingo (27) uma nova lista com os nomes de 287 funcionários desaparecidos. Na última lista, divulgada na tarde de sábado (26), havia 252 nomes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento foram registradas 37 mortes e resgatados 192 sobreviventes. Segundo a Polícia Civil, 16 dos 37 mortos já foram identificados. Oito corpos já foram entregues aos familiares.

Segundo a Vale, essas são as pessoas com quem a empresa não conseguiu travar contato desde o acidente ocorrido na última sexta-feira (25) (alguns nomes parecem estar repetidos):

Adail Dos Santos Junior

Adair Custodio Rodrigues

Ademario Bispo

Adilson Saturnino De Souza

Adnilson Da Silva Do Nascimento

Adriano Aguiar Lamounier

Adriano Caldeira Do Amaral

Adriano Goncalves Dos Anjos

Adriano Junio Braga

Alaercio Lucio Ferreira

Alano Reis Teixeira

Alex Mario Moraes Bispo

Alex Rafael Piedade

Alexis Adriano Da Silva

Alexis Cesar Jesus Costa

Alisson Martins De Souza

Aloisio Carlos Mendes

Amanda De Araujo Silva

Amarina De Liordes Ferreira

Amauri Geraldo Da Cruz

Anailde Souza Pereira

Anderson Luiz Da Silva

Andre Luiz Almeida Santos

Andrea Ferreira Lima

Angélica Aparecida Ávila

Angelita Cristiane Freitas De Assis

Angelo Gabriel Da Silva Lemos

Anizio Coelho Dos Santos

Antônio Ribas

Armando Rage Grossi

Aroldo Ferreira De Oliveira

Bruna Lelis De Campos

Bruno Eduardo Gomes

Bruno Rocha Rodrigues

Camila Aparecida Da Fornseca Silva

Camila Aparecida De Oliveira

Camila Santos De Faria

Camilo De Lelis Do Amaral

Carla Borges Pereira

Carlos Alberto De Faria

Carlos Augusto Dos Santos Pereira

Carlos Eduardo De Farias

Carlos Eduardo De Souza

Carlos Eduardo Farias

Carlos Henrique De Faria

Carlos Roberto Da Silva

Carlos Roberto Da Silveira

Carlos Roberto Pereira

Cassia Regina Santos Souza

Cassio Cruz Silva Pereira

Cesar Augusto

Claudio Jose Dias Rezende

Claudio Leandro Rodrigues Martins

Claudio Marcio Dos Santos

Claudio Pereira Silva

Cleidson Aparecido Moreira

Cleiton Luiz Moreira Silva

Cleuzane Mascarenhas

Cristiane Antunes Campos

Cristiano Braz Dias

Cristiano Jorge Dias

Cristiano Serafim Ferreira

Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida

Cristina De Paula Da Cruz Araújo

Daiana Caroline Silva Santos

Daniel Francisco Orlando

Daniel Guimaraes Almeida Abdalla

Daniel Muniz Veloso

David Marlon Gomes Santana

Davyson Christian Neves

Denilson Rodrigues

Dennis Augusto Da Silva

Diego Antonio De Oliveira

Diomar Custódio Da Silva

Dione Moreira De Souza

Dirceu Dias Barbosa

Djener Paulo Las Casas Melo

Duane Moreira De Souza

Edeni Do Nascimento

Edgar Carvalho Santos

Edimar Da Conceicao De Melo Sales

Edionio Jose Dos Reis

Edirley Antonio Campos

Ednilson Dos Santos Cruz

Edson Rodrigues Dos Santos

Edymayra Samara Rodrigues Coelho

Egilson Pereira De Almeida

Eliane De Oliveira Melo

Eliane Nunes

Eliandro Batista De Passos

Elis Moreira

Elis Morina

Eliveltom Mendes Santos

Elizabeth De Oliveira Espindola

Elizeu Caranjo De Freitas

Emael Gomes De Rezende

Emerson Jose Da Silva Augusto

Eridio Dias

Eudes Jose De Souza Cardoso

Eva Maria De Matos

Evandro Luiz Dos Santos

Evenir Nascimento

Everton Guilherme Ferreira Gomes

Everton Lopes Ferreira

Fabricio Lucio Faria

Fauller Douglas Da Silva Miranda

Felipe Jose De Oliveira

Fernanda Batista Do Nascimento

Fernanda Cristhiane Da Silva

Flaviano Fialho

Francis Eric Soares Silva

Francis Marques Da Silva

Genesio Veiga

George Conceicao De Oliveira

Geraldo De Medeiro Filho

Gilmar Jose Da Silva

Gilmar José Da Silva

Giovani Paulo Da Costa

Gisele Moreira Da Cunha

Gislene Conceicao Amaral

Glayson Leandro Da Silva

Gustavo Andrie Xavier

Gustavo Junior Souza

Heitor Prates

Helbert Vilhena Santos

Herminio Ribeiro Lima Filho

Hernane Junior Morais Elias

Hugo Maxs Barbosa

Iara Pereira Dos Santos

Icaro Douglas Alves

Izabela Barroso Câmara Pinto

Janice Helena Do Nascimento

Jhobert Donadonne Goncalves Mendes

João Marcos Ferreira Da Silva

João Marques Pereira Da Silva

Joao Paulo Autino

Joao Paulo De Almeida Borges

João Paulo Ferreira De Amorim Valadão

Joao Paulo Matar

Joao Paulo Pizzani Valadares Mattar

João Tomás De Oliveira

Joiciane De Fatima Dos Santos

Jonis Andre Nunes

Jorge Luiz Ferreira

Jose Carlos Domeneguete

José Dos Santos

Jose Eduardo Soares

Josiane De Souza Santos

Josilene Santos

Josue Oliveira Da Silva

Juliana Creizimar De Resende Silva

Juliana Esteves Da Cruz Aguiar

Juliana Parreiras Lopes

Julio Cesar Teixeira Santiago

Juraci Santos Padilha Souza

Jussara Ferreira Dos Passos

Katia Aparecida Da Silva

Katia Gisele Mendes

Laercio Leonardo Moraes

Lays Gabriela Souza Soares

Leandro Antonio Silva

Leandro Rodrigues Da Conceiçao

Lecilda De Oliveira

Lenilda Cavalcante Andrade

Lenilda Martins Cardoso Diniz

Leonardo Da Silva Godoy

Leonardo Pires De Souza

Leticia Mara Anizio De Almeida

Leticia Rosa Ferreira Arrudas

Levi Gonçalves Da Silva

Liz Mirna

Lourival Dias De Rocha

Luciana Aparecida Alves

Luciano De Almeida Rocha

Luciano Las Casas Goncalves

Lucio Rodrigues Mendanha

Luis Felipe Alves

Luiz Carlos Silva Reis

Luiz Cordeiro Pereira

Luiz De Oliveira Silva

Luiz Paulo Caetano

Manoel Wilton Alves De Souza

Marceleia Da Silva Prado

Marcelo Alves De Oliveira

Marciano Araujo Severino

Marcio De Freitas Grilo

Marcio Flavio Da Silva

Márcio Flávio Da Silveira Filho

Márcio Mascarenhas Filho

Marcio Paulo Mascarenhas

Marco Aurelio Santos Barcelos

Marcus Tadeu Ventura Do Carmo

Maria Bela Cardoso Alcantra

Marina De Lourdes

Marlon Rodrigues Goncalves

Martinho Ribas

Martinho Vidas

Mauricio Lauro De Lemos

Max Elias De Medeiros

Milton Xisto De Jesus

Miraceibel Rosa

Miraele Bil Rosa

Miramar Antonio Sobrinho

Mirdei Bil Rosa

Moel Borges

Moises Moreira De Sales

Natalia Fernanda Da Silva Andrade

Nathalia De Oliveira Porto Araujo

Nilson Dilermando Pinto

Ninrode De Brito Nascimento

Noe Sancao Rodrigues

Noel Borges

Olavo Henrique Coelho

Olimpo Gomes Pinto

Paulo Giovani Dos Santos

Paulo Natanael De Oliveira

Pedro Bernardino De Sena

Peterson Firmino Nunes Ribeiro

Priscila Elen Silva

Rafael Mateus De Oliveira

Ramon Junior Pinto

Rangel Do Carmo Januario

Reginaldo Garcia

Reinaldo Fernandes Guimarães

Reinaldo Goncalves

Reinaldo Simão De Oliveira

Renato Eustaquio De Sousa

Renato Rodrigues Da Silva

Renato Rodrigues Maia

Renato Vieira Caldeira

Renildo Aparecido Do Nascimento

Ricardo Eduardo Da Silva

Ricardo Henrique Veppo Lara

Robert Ruan

Roberto Ruan Oliveira Teodoro

Robson Mário

Rodney Sander Paulino Oliveira

Rodrigo Henrique De Oliveira

Rodrigo Miranda Dos Santos

Rodrigo Monteiro Costa

Rogerio Antonio Dos Santos

Roliston Teds Pereira

Ronnie Von Olair Da Costa

Rosaria Dias Da Cunha

Roselia Alves Rodrigues Silva

Rosiane Sales Souza Ferreira

Rosilene Ozorio Pizzani Mattar

Ruberlan Antonio Sobrinho

Samara Cristina Dos Santos Souza

Samuel Da Silva Barbosa

Sandro Andrade Goncalves

Sebastião Divino Santana

Sergio Carlos Rodrigues

Sirlei De Brito Ribeiro

Sueli De Fatima Marcos

Thiago Leandro Valentim

Thiago Mateus Costa

Tiago Augusto Favarini

Tiago Barbosa Da Silva

Tiago Coutinho Carmo

Tiago Tadeu Mendes Da Silva

Uberlandio Antonio Da Silva

Vagner Nascimento Da Silva

Valdeci De Souza Medeiros

Vanderlucio Dos Santos

Vania Maria De Carvalho Brito

Vinicius Henrique Leite Ferreira

Wagner Valmir Miranda

Walaci Junhior Candido Da Silva

Walisson Eduardo Paixao

Wallisson Pessoa Damasceno

Wanderson Carlos Pereira

Wanderson De Oliveira Valeriano

Wanderson Paulo Da Silva

Wanderson Soares Mota

Warley Gomes Marques

Warley Lopes Moreira

Weberth Ferreira Sabino

Wellington Alvarenga Benigno

Wellington Campos Rodrigues

Wenderson Ferreira Passos

Weslei Antonio Belo

Wesley Antonio Das Chagas

Wesley Assis (Zinho)

Wilson Jose Da Silva

Wiryslan Vinicius Andrade De Jesus

Zilber Lage De Oliveira