Previsão do tempo: domingo terá clima típico de verão em São Paulo

A cidade de São Paulo terá mais um dia típico de verão neste domingo (27). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital paulista encara um clima quente, mas com chuvas durante a tarde.

A temperatura média fica entre 18ºC e 30ºC e, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), alguns bairros da cidade podem registrar até 32ºC – com possibilidade de sensação térmica ainda mais quente. A manhã começa parcialmente nublada e vai fechando a tarde, quando podem acontecer chuvas isoladas e com trovoadas. À noite, o clima ameniza, mas as nuvens continuam.

A previsão de chuva se repete na segunda-feira (28), quando esquenta ainda mais – o Inmet prevê temperaturas entre 19ºC e 32ºC. Depois, na terça e quarta (29 e 30), o tempo fica parcialmente nublado, com névoa seca e máximas de 34ºC e 33ºC, respectivamente.

