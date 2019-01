Brumadinho: chega a 11 o número de mortes após rompimento de barragem

Um novo boletim das Forças Integradas de Segurança de Minas Gerais divulgado na tarde deste sábado (26) afirma que 11 pessoas morreram após o rompimento de uma barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Outras 176 foram encontradas com vida – 23 delas foram para hospitais da região. O boletim informa que 166 funcionários da Vale e 130 terceirizados que trabalhavam no local seguem desaparecidos.

O risco de rompimento de uma outra barragem foi dado como alarme falso pelas Forças. Durante a tarde, funcionários da Vale fazem um bombeamento para drenar a lama.

O Governo do Estado de Minas Gerais pediu para que as pessoas interrompam as doações de água e donativos, por falta de espaço para armazenamento. O foco das autoridades locais permanece no resgate de vítimas –

Mais cedo, o governador de Minas Romeu Zema (Novo) decretou Estado de Calamidade devido ao rompimento da barragem. A medida visa garantir fundos do Governo Federal sem licitação para auxiliar nos trabalhos de resgate e auxílio aos moradores afetados.

Em Brumadinho, familiares das vítimas são orientados a não entrarem em áreas de risco para procurar parentes. Eles devem procurar informações na Estação de Conhecimento, ao lado da UPA da cidade, ou a Academia da Polícia Civil, em Belo Horizonte (avenida Oscar Negrão de Lima, 200 – Nova Gameleira).