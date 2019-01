Acidente entre ônibus e ciclistas deixa um morto na rodovia dos Bandeirantes

Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo um grupo de ciclistas e um ônibus no quilômetro 17 da rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, na manhã deste sábado (26). Três faixas foram bloqueadas.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e são atendidas no momento. Ainda não há informações de como o acidente aconteceu.

Leia mais:

Brumadinho: Familiares de trabalhadores da Vale fazem buscas por conta própria; veja lista de desaparecidos

Juíza restringe visitas de Haddad e religiosos para Lula

O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a pousar na pista para resgatar as vítimas. Cerca de 13 viaturas de resgate da concessionária AutoBan, do Corpo de Bombeiros e do SAMU ajudam nos trabalhos.

O trânsito flui apenas por duas faixas da esquerda, e a pista conta com dois quilômetros de congestionamento.