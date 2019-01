Tragédia de Brumadinho é destaque no estrangeiro; Veja como foi a repercussão da imprensa internacional

A tragédia de Brumadinho, nesta quinta-feira (25), ganhou grande destaque na imprensa internacional. Neste momento os bombeiros já confirmaram 200 desaparecidos.

Metro Jornal Barragem da Vale se rompe e lama invade Brumadinho, na Grande BH

O assunto é o mais comentando do Twitter no mundo neste momento e entrou para o trending topics da rede social. Confira como foi a repercussão nos veículos estrangeiros:

Publimetro – Chile

Uma cidade inteira sob a lama: o rompimento da barragem com lixo tóxico poderia deixar "vários mortos" no Brasil

Un pueblo entero bajo el barro: colapso de represa con desechos tóxicos podría dejar "varios muertos" en Brasil https://t.co/ucuKk1uEz0 pic.twitter.com/DRdYKfqWWE — Publimetro (@PublimetroChile) January 25, 2019

Infobae – Argentina

Barragem desmorona no Brasil: bombeiros dizem que há cerca de 200 desaparecidos

Colapsó una represa en Brasil: temen que haya muertos y todo un pueblo quede enterrado en el fango https://t.co/15JaVVIKyD pic.twitter.com/fhe6fwBhTG — Infobae América (@InfobaeAmerica) January 25, 2019

El País – Uruguai

Ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixa vários mortos e 200 pessoas desaparecidas

La ruptura de un dique dejó varios muertos en Brasil. https://t.co/TJ9yazUDBf — EL PAÍS – Uruguay (@elpaisuy) January 25, 2019

The Guardian – Londres

Colapso da barragem no Brasil: centenas de desaparecidos após o desastre de mineração

Brazil dam collapse: hundreds missing after mining disaster https://t.co/h9UF1CLuom — Guardian World (@guardianworld) January 25, 2019

BBC – Internacional

Brazil mining dam collapse leaves '200 missing'https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47009118

Brazil mining dam collapse leaves '200 missing' https://t.co/J9Ya6Ky9ja — BBC News (World) (@BBCWorld) January 25, 2019

AFP – França

Cerca de 200 desaparecidos após o colapso de barragem no Brasil, de acordo com as autoridades