Metrôs São Mateus e Jabaquara terão testes gratuitos de HIV nos dias 28 e 31

Usuários do Corredor ABD poderão realizar testes rápidos gratuitos de HIV na próxima segunda-feira, dia 28/01, no Terminal Metropolitano São Mateus, em parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA da Prefeitura de São Paulo.

Já no Terminal Metropolitano Jabaquara haverá teste rápido de HIV e Sífilis na quinta-feira, 31/01. A ação é uma parceria com o Centro de Referência e Tratamento – CRT DST/AIDS, do Governo do Estado.

Nas duas ações serão distribuídos materiais informativos e preservativos.

Redução de casos no país

No Brasil, foram diagnosticados 42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos de Aids somente no ano de 2017. Os dados são do Boletim Epidemiológico 2018 da Secretária de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.

A distribuição proporcional dos casos de Aids identificados de 1980 a junho de 2018 mostra uma concentração maior nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 51,8% e 20%, respectivamente.

A taxa de detecção do vírus apresentou queda nos últimos anos. Em um período de dez anos, os números apontam uma redução de 9,4%: em 2007, foram 20,2 casos por 100 mil habitantes e, em 2017, passou para 18,3 casos a cada 100 mil habitantes.

Testes de HIV

Data: 28/01

Horário: 9h30 às 13 horas

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo/SP

Testes de HIV e Sífilis

Data: 31/01

Horário: 9h às 16h00

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara

Endereço: Rua Nelson Fernandes, s/nº – Jabaquara – São Paulo