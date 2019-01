Saiba como chegar ao aeroporto de Guarulhos pagando apenas R$ 6,45

O governo de São Paulo ainda não encontrou uma definição para o problema da CPTM no aeroporto de Guarulhos. Desde que a estação Aeroporto-Guarulhos, da linha 13-Jade, foi inaugurada, há quase um ano, os passageiros precisam utilizar outras formas de transporte para ter acesso de fato aos terminais – já que, na prática, o trem não chega até lá.

Para economizar, uma alternativa pode ser utilizar o ônibus da EMTU. A linha 257 vai do Metrô Tatuapé até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, fazendo também o percurso inverso. A linha atende todos os pontos de parada ao longo do seu trajeto.

A rota completa dura cerca de 45 minutos, de acordo, é claro, com o trânsito das marginais. A passagem desses ônibus, com ar condicionado, custa R$ 6,45.

Os coletivos saem a cada 20 minutos e é possível conferir horários, itinerários e a localização exata de cada veículo em circulação aqui.

Conforto $

Para quem não se importa em desembolsar um pouco mais e não quer ter o trabalho de ir até o ponto do 257, pode usar ainda a linha executiva do Airport Bus Service.

O coletivo parte do Aeroporto Internacional com destino ao Aeroporto de Congonhas, Praça da República, Terminais Rodoviários do Tietê e da Barra Funda e Circuito dos Hotéis Paulista/Augusta.

As linhas executivas são: 258 – Aeroporto de Guarulhos/Aeroporto de Congonhas; 316 – Aeroporto de Guarulhos/Circuito de hotéis; 472 – Aeroporto de Guarulhos/Terminal Rodoviário Barra Funda; e a 259 – Guarulhos/Praça da República; e funcionam todos os dias da semana.

A tarifa é de um pouco salgada: R$ 52,50 mais a taxa de embarque de R$ 2,10 nos Terminais Rodoviários Barra Funda e Tietê.

Segundo a EMTU, os ônibus são rodoviários e contam, além do ar condicionado, com poltronas reclináveis, wi-fi, tomadas, mesa para laptops e banheiro.