Prefeituras alertam para risco de inundações pelo Rio Paraopeba

Municípios cortados pelo Rio Paraopeba estão fazendo alertas para a população ribeirinha sobre o risco de inundações. Em Juatuba, agentes da Defesa Civil estão fazendo visitas casa a casa em áreas perto do rio para orientar os moradores sobre a necessidade de deixar o local caso o nível da água suba. De acordo com a prefeitura do município, a ação é realizada nos bairros Francelinos e Satélite.

Em sua página no Facebook, a prefeitura de Esmeraldas emitiu um alerta para as comunidades de Padre João, Vista Alegre, Taquara, São José e demais localidades próximas ao rio. "O curso d'água do Rio Paraopeba deve ser atingido e pode oferecer risco de contaminação da água e de acidentes que possam atingir a população ribeirinha".

Em Betim, as atividades do 26º Concerto contra o Preconceito que seriam realizadas nesta sexta foram canceladas. O prefeito Vittorio Medioli publicou um vídeo falando sobre a possibilidade de inundação nas regiões às margens do rio. "As equipes da Prefeitura de Betim também estão na região para prevenir possíveis transtornos e consequências devido ao vazamento", informou em um post nas redes sociais.