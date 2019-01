NovaDutra abre acesso da pista local para a expressa

A concessionária NovaDutra abriu um novo acesso da pista local para a expressa da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 227,7, para escoar o tráfego que vem da marginal Tietê, que, com a interdição do viaduto, agora desemboca somente na via local da estrada.

A ponte Dutra foi fechada anteontem pela Prefeitura de São Paulo, após uma vistoria apontar o rompimento da viga de apoio da estrutura no pilar.

O problema é semelhante ao que afetou o viaduto que cedeu na marginal Pinheiros no dia 15 de novembro do ano passado. Mas, segundo a prefeitura, nesse caso a pista não cedeu e o pilar está preservado.

O viaduto interditado dava acesso da pista expressa da marginal à expressa da Dutra. Com seu fechamento, a alternativa é pegar outra ponte que sai da pista central da marginal e desemboca na local da rodovia (veja mapa).

Outra alternativa é seguir pela marginal até a rodovia Ayrton Senna.

A prefeitura contratou emergencialmente a empresa G2O para fazer preservação da estrutura, enquanto outra empresa, a Concremat, elabora laudo sobre a extensão dos danos. Os valores não foram informados. Segundo a prefeitura, depois da avaliação é que “será possível definir o plano de trabalho e os custos da obra”.