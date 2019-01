Em São Paulo, primeiros dias do ano tiveram três vezes mais raios que em 2018

A incidência de raios na capital paulista mais que triplicou nos primeiros dias do ano.

Os dias chuvosos em São Paulo trouxeram diversos prejuízos à cidade, sendo registradas diversas quedas de árvores, muros, alagamentos, além da queda de raios.

Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, apenas de 1º a 22 de janeiro, foram 10 mil descargas elétricas, contra 3 mil nos mesmos período de 2018.

Por enquanto, nenhuma morte foi registrada na cidade de São Paulo. No domingo, um adolescente morreu atingido por um raio em Ilhabela, no litoral norte.

Ainda, no interior do Estado, uma mãe e sua filha também morreram atingidas por uma descarga elétrica enquanto colhiam frutas. O caso ocorreu no município de Registro, no dia 9 de janeiro.