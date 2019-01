Corpo de Bombeiros confirma sete mortes em Brumadinho

Segundo dados confirmados pelo Corpo de Bombeiros, já foram localizados sete corpos de vítimas mortas. Ainda não há a identificação das pessoas que morreram.

O governo de Minas confirmou que foram retiradas nove pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas sem ferimentos

Os dados repassados pelo representante da Vale ao governador mineiro mostram que havia 427 pessoas no local, sendo que 279 foram resgatadas vivas. E são cerca de 150 pessoas desaparecidas, no momento, com vinculação à empresa. Bombeiros já solicitaram o nome dos desaparecidos à empresa.

"No momento a grande medida é ver sobreviventes, e informar às famílias dos atingidos", diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que está na região acompanhando os trabalhos de resgate.

São quase 100 bombeiros trabalhando no local e o governo mineiro disse que os trabalhos continuarão na madrugada deste sábado e o contingente será reforçado.

Dezenas de helicópteros da polícia, bombeiros e outros órgãos participam das buscas por sobreviventes.