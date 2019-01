Brumadinho: Fundação Hemominas convoca doadores de sangue

A Fundação Hemominas comunicou que está em alerta devido ao desastre em Brumadinho. A fundação convoca principalmente doadores do tipo sanguíneo O-, devido ao fato de eles serem doadores universais, ou seja, que podem doar para qualquer tipo de sangue. A sede da fundação fica na Alameda Ezequiel Dias, nº 321, no bairro Santa Efigênia. Além do Hemominas, outras organizações também fazem campanhas de doações de roupas, alimentos, água, entre outros recursos úteis nesse tipo de situação.

Veja a lista:

Bloco Volta Belchior – rua Mármore, 178, bairro Santa Tereza

Bloco Vou Ali e Volto – Praça Capela Nova, 122, bairro Minas Brasil

Arquidiocese de Belo Horizonte – rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha

ONG Força do Bem – Hotel Fasano, rua São Paulo, bairro Lourdes

Servas – avenida Cristóvão Colombo, 683, bairro Funcionários

Em Brumadinho, o ponto de arrecadação é na Faculdade Asa, Rodovia MG-040, km 49.