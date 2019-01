Brumadinho: 'É indesculpável', diz presidente da Vale; veja vídeo

A Vale divulgou no início da noite desta sexta-feira (25) um vídeo com um pronunciamento do presidente da empresa, Fabio Schvartsman, sobre o rompimento da barragem da Mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais.

No vídeo, de cerca de dois minutos, ele reforça que a empresa fará o possível para auxiliar os moradores da região afetados pelo desastre. "Infelizmente o rompimento aconteceu, isso é indesculpável, mas mesmo assim eu peço desculpas a todos os atingidos, a toda a sociedade brasileira. Não mediremos esforços para enfrentar essa questão."

Assista ao pronunciamento:

Leia mais:

Brumadinho: Vídeos mostram estragos com o rompimento da barragem de rejeitos de minério

Brumadinho: Onde entregar doações para as vítimas do rompimento da barragem em Minas Gerais

Entrevista coletiva

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, que teve início pouco antes das 19h30, Schvartsman afirmou que aguarda o fim de um temporal no Rio de Janeiro para viajar para Brumadinho. "A maioria dos atingidos são nossos próprios funcionários. No momento do acidente tínhamos cerca de 300 funcionários, próprios e terceiros, trabalhando. Não sabemos quantos foram vitimados."