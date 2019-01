Brumadinho tem ao menos 200 desaparecidos após rompimento de barragem

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais contabiliza, até o momento, 200 desaparecidos depois do rompimento da barragem da Vale que atingiu Brumadinho nesta sexta-feira (25).

Esse ainda é um número parcial. Quatro pessoas foram resgatadas até agora, segundo a corporação. Os sobreviventes foram levados para Belo Horizonte.

O morador de Brumadinho Robert Almeida disse, à Rádio Bandeirantes, que a lama da barragem ainda não atingiu a área urbana do município.

Ele informou que a polícia orientou a população a não cruzar uma ponte do rio Paraopeba que fica no centro da cidade, pois a lama e os rejeitos atingiram esse que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco.

Os moradores de áreas próximas ao rio saíram de casa e continuam em regiões mais altas de Brumadinho.

