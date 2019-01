Barragem da Vale se rompe e lama invade Brumadinho, na Grande BH

Uma barragem da Vale se rompeu, nesta sexta-feira (25), na comunidade Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte.

Pelo que se sabe até agora, o rompimento “é um grave acidente” e a região já está mobilizada, com o fechamento do comércio.

Em entrevista exclusiva à BandNews FM, o vice-prefeito de Brumadinho, Leônidas Maciel, disse ter recebido informações de pessoas que estão no local confirmando que existem mortos.

Segundo ele, vários lugares foram atingidos e inundados, mas as consequências ainda estão sendo analisadas.

O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações de vítimas. Uma aeronave da corporação está a caminho do local.

Não há informações sobre as proporções do que ocorreu. Segundo informações da Vale, a barragem Córrego do Feijão tem capacidade para 1 milhão de metros cúbicos. Em comparação com a barragem de Fundão, em Mariana, são 62 milhões de metros cúbicos.

Pelas redes sociais, moradores registram o desastre. Em uma das imagens, é possível ver a lama invadindo a cidade. Veja:

Rompimento de barragem da Vale em Brumadinho. Tragédia anunciada. pic.twitter.com/CPvgmoX2qm — Fabrício Sena (@FabricioSena29) January 25, 2019

A Vale reconheceu o rompimento e disse que ativou seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade. Os rejeitos podem ter atingido a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.

Inhotim

O Instituto Inhotim está sendo esvaziado neste momento por recomendação das autoridades.

O maior museu a céu aberto do mundo está localizado na cidade afetada, a cerca de 2km da área de mineração.

Texto em atualização.