Associação de municípios de Minas lamenta acidente e relembra tragédia de Mariana

A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG) lamenta profundamente o acidente trágico com o rompimento da barragem na Mina do Feijão, ocorrido na tarde de hoje, dia 25, na cidade de Brumadinho. A entidade presta o seu apoio e solidariedade ao município associado à AMIG, e à comunidade impactada e vem reafirmar a importância da prática de uma mineração sustentável e responsável, que contemple programas e iniciativas previstos em lei para prevenir acidentes com graves impactos ambientais, humanos e sociais.