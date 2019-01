Fuvest divulga lista de aprovados para a USP; veja como consultar

A Fuvest liberou às 10h desta quinta-feira (24) a primeira chamada com os candidatos aprovados para ingressar em cursos da USP (Universidade de São Paulo) em 2019. São 8.362 vagas para 183 cursos de graduação em uma das principais universidades públicas do país.

Logo que foi divulgado, o site da Fuvest apresentou instabilidade pela grande quantidade de acessos simultâneos. Usuários que receberem o aviso "Erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados" devem aguardar alguns instantes antes de acessar novamente.

Os vestibulandos aprovados deverão realizar uma matrícula online, que será aberta na segunda-feira (28), para confirmar a vaga.

Veja vídeo da USP com instruções para a matrícula na modalidade AC (Ampla Concorrência):

Para estudantes das modalidades PPI (Preto, Pardo e Indígena) e EP (Escola Pública), o processo de matrícula possui algumas diferenças, que estão descritas no portal da fundação. Os vídeos foram produzidos pela Pró-Reitoria de Graduação da universidade.

Caso todas as vagas não sejam preenchidas, uma segunda lista de chamada com aprovados será disponibilizada no dia 1º de fevereiro. Para os aprovados nesta lista, a matrícula online deverá ser feita no dia 4 de fevereiro.

Outra forma de ingresso na USP é pela nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), cuja inscrição pode ser feita pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). As inscrições começaram na terça-feira (22) e vão até a sexta (25). São 2.785 vagas para a universidade.

Treineiros da Fuvest 2019

Estudantes que prestaram o vestibular Fuvest 2019 como treineiros não terão seus resultados divulgados nesta quinta-feira, mas sim quando as vagas em aberto tiverem sido preenchidas. A consulta poderá ser feita a partir do dia 6 de fevereiro de 2019.