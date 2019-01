Toyota convoca recall de veículos com defeito em airbags; veja se seu carro é um deles

Nesta quinta-feira (24), a montadora Japonesa convocou um recall de veículos por uma falha identificada em uma das peças do sistema de airbag.

Estão incluídos no recall os carros de modelo Hilux, SW4, Corolla, Fielder, ou Etios (modelo Hatch ou Sedan). Confira na tabela a seguir quais automóveis são convocados para recall:

Reprodução/Toyota

O defeito pode estar no airbag do lado do motorista ou passageiro, dependendo do modelo. Segundo a publicação da Toyota, a falha sujeita os usuários do veículo a danos materiais ou graves lesões físicas.

A falha se deve à degradação de uma peça do sistema de airbag em condições de alta temperatura, grande variação de temperatura ou alta umidade relativa do ar. Caso não consertado, o airbag pode deixar de proteger o passageiro ou motorista em ocasião de acidentes.

Para agendar a substituição, os donos dos automóveis incluídos no programa de recall devem procurar a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota. A lista destas concessionárias está disponível no site da montadora.