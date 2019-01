Rádio Bandeirantes lança campanha Pra Ti Cidade na Praça Benedito Calixto

No dia seguinte ao aniversário da cidade, a Rádio Bandeirantes vai lançar a campanha “Pra Ti Cidade”, fazendo a transmissão de parte de sua programação da praça Benedito Calixto, em Pinheiros (zona oeste).

A campanha vai além de relatar problemas e cobrar o poder público. A Bandeirantes vai também mostrar bons exemplos para ajudar as pessoas a desenvolver consciência que promova atitudes positivas para melhorar a qualidade de vida na cidade.

Quem for à praça no sábado a partir das 8h terá ainda o Espaço Saúde, com aferição de pressão arterial, teste de diabetes, cálculo do IMC e orientação nutricional.