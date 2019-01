Com a renúncia de Jean Wyllys, quem assume a sua vaga na Câmara dos Deputados?

Jean Wyllys (PSOL-RJ) anunciou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo publicada nesta quinta-feira (24), que não voltará à Câmara dos Deputados para tomar posse, marcada para o dia 1º de fevereiro.

Eleito em 2018 pela terceira vez pelo estado do Rio de Janeiro, o parlamentar afirnou que continua recebendo ameaças e decidiu se afastar da carreira pública. De férias no exterior, ele não pretende voltar ao país, com medo das intimidações.

Em seu lugar, deve assumir David Miranda, também do PSOL do Rio de Janeiro, seu suplente.

Miranda é, atualmente, vereador no Rio. A exemplo de Jean Wyllys, milita a favor das minorias LGBTQ+. Ele ainda não se pronunciou se vai ou não assumir no lugar de Jean.

Em suas redes sociais, Wyllys, afirmou: "Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios!"