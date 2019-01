Previsão do tempo: temperatura amena e céu nublado marcam o aniversário de SP

Boa notícia para quem está cansado do calor em São Paulo: a temperatura desta sexta (25) será a mais baixa da semana.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima do dia será de 27º, e ocorrerá na parte da tarde, entre o meio-dia e 17h. A mínima permanece em torno dos 21º, como nos últimos dias.

O céu deve ficar encoberto por nuvens durante toda a sexta-feira, e a chuva é uma possibilidade durante a tarde. Apesar disto, o dia promete uma temperatura agradável para aproveitar o aniversário de São Paulo, com um dos diversos programas oferecidos pela cidade no dia 25.