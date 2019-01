Moradores de Perdizes pedem semáforo entre as ruas Diana e Vanderlei

Moradores e comerciantes de Perdizes pedem um semáforo no cruzamento das ruas Diana e Vanderlei. Entre lojas, restaurantes e uma escola, a movimentação de carros no trecho é grande principalmente no início da manhã e no fim da tarde.

O taxista Roni Alexandre relata já ter visto vários acidentes. “Já aconteceram vários. É um dos principais cruzamentos do bairro, com muito fluxo de carros. Ninguém dá passagem para pedestres ou respeita a preferência do motorista.”

Leia mais:

Prefeitura fecha viaduto na marginal Tietê por risco de desabamento; veja alternativas

Aniversário de São Paulo: Veja os piores horários para pegar estrada no feriado

Em nota, a CET disse que no fim do ano passado realizou estudos no cruzamento das ruas Diana e Vanderlei e os dados indicaram que não há critério técnico para a implantação de semáforo.

Apesar disso, em atenção aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, a companhia fará um novo levantamento após o retorno às aulas, em fevereiro, para atualização dos dados apurados.

Reprodução/Rádio Bandeirantes

Falta de energia

Outra queixa do bairro é a constante queda de energia. A Enel, antiga Eletropaulo, afirmou que a queda de árvores e galhos, além de chuvas e ventos fortes estão entre os principais motivos das ocorrências na região de Perdizes.

A distribuidora acrescenta que, em 2018, realizou mais de 3 mil podas em árvores que estavam próximas à rede elétrica do bairro e investiu na modernização da rede.