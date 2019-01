EUA solicita reunião na ONU sobre Venezuela e oferece US$ 20 milhões ao país

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o país está pronto a destinar US$ 20 milhões em ajuda humanitária ao povo da Venezuela.

Ele participa de reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre o tema, em Washington, que acontece nesta quinta-feira (24).

Os Estados Unidos também pediram uma reunião a portas abertas do Conselho de Segurança das Nações Unidas a respeito da crise na Venezuela.

Segundo a missão americana na ONU, a sessão aconteceria às 9h (12h em Brasília) do próximo sábado (26).

LEIA MAIS:

Maduro acusa EUA de apoiar ‘golpe’ na Venezuela e rompe relações diplomáticas com o país

Na quarta-feira (23), Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino na Venezuela, o que foi negado pelo presidente Maduro, que recusa-se a sair do poder.

Donald Trump e outros membros da comunidade internacional reconheceram como legítimo a presidência de Guaidó, que atualmente preside a Assembleia Nacional.

Maduro, em reação ao presidente norte-americano, expulsou os diplomatas estadunidenses do país e encerrou as relações diplomáticas com os EUA.