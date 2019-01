App de viagens 99 oferece descontos especiais para o Aniversário de São Paulo

Para o Aniversário de São Paulo, nesta sexta-feira (25), o aplicativo de transporte 99Taxi oferece descontos para seus usuários.

A iniciativa faz parte de uma série de promoções feitas pela empresa no mês de aniversário da cidade. São duas modalidades de desconto, que você confere a seguir.

A primeira modalidade é baseada nos nomes dos bairros paulistanos. Se você tem o primeiro nome exatamente igual a um nome de bairro de São Paulo irá ganhar desconto de 30%, limitado a R$ 10, em uma corrida 99POP. O desconto é válido para a Grande São Paulo em viagens realizadas no dia 25/1.

A segunda modalidade é baseada nos pontos turísticos da cidade – muitos dos quais tem programação especial para o Aniversário de São Paulo. Para quem quiser aproveitar, o aplicativo irá oferecer desconto de 70% na ida e 30% na volta do passeio para os locais turísticos listados abaixo. O benefício é válido entre os dias 25 e 27/1.

1. Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

2. Sala São Paulo

3. Memorial da América Latina

4. Zoológico de São Paulo

5. Núcleo boêmio da Vila Madalena (destaques: barzinhos e Beco do Batman)

6. Centro Histórico (destaques: Mercado Municipal, Teatro Municipal, Galeria do Rock, Edifício Martinelli)

7. Avenida Paulista (destaques: MASP, Japan House, Casa das Rosas)

8. Centro de Tradições Nordestinas

9. Praça da Liberdade

10. SESCs Belenzinho, Santana e Interlagos

11. Parque Ecológico do Guarapiranga

Os descontos para as duas ações são limitados a R$10 cada e válidos para viagens pagas com cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal.