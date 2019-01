CPTM opera com problemas na manhã desta quinta

Mais uma manhã difícil para os usuários da CPTM.

Os transtornos desta quinta-feira (24) começaram às 4h30 na Linha 8-Diamante. Por problemas técnicos nos equipamentos de via, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Antônio João e Jandira. A circulação foi normalizada às 6h.

Não muito tempo depois, às 6h50, mais problemas técnicos nos equipamentos de via reduziram a velocidade dos trens da Linha 7-Rubi. O tempo de parada foi maior entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. A operação foi normalizada por volta das 9h20.

Vale lembrar que, desde que o viaduto da marginal Pinheiros cedeu, a Linha 9-Esmeralda opera com velocidade reduzida entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e Cidade Universitária, em razão da proximidade com as obras.