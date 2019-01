Chuvas deixam São Paulo com quatro zonas em risco de alagamento

As Zonas Leste, Oeste, Norte e o Centro entraram em estado de atenção para alagamentos nesta tarde de quinta-feira (24), assim como as regiões em torno das Marginais Tietê e Pinheiros. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Nos últimos dias, as chuvas diárias tem causado alagamentos frequentes na capital e em outras cidades do Estado.

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a brisa marítima continuam atuando com forte intensidade na capital paulista, de acordo com imagens do radar meteorológico. A região mais afetada é a Zona Norte, onde chove forte com potencial para queda de granizo em todos os bairros.



A precipitação ocorre também na Zona Leste, no Brás, Pari, Belém e Mooca. O mesmo quadro de chuva forte é observado na Zona Oeste, nos bairros do Jardim Raposo Tavares, Rio Pequeno, Jaguaré, lapa, Barra Funda e Vila Leopoldina. Essas precipitações tem potencial para queda de granizo.

Nos municípios de Guarulhos, Santana do Parnaíba e Barueri também chove forte. Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões, com potencial para alagamentos, queda de granizo e rajadas de vento.