Governo Bolsonaro vai remover brasão do Mercosul do passaporte brasileiro

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou nesta quarta-feira (23) que o governo brasileiro voltará a adotar o brasão da República nos passaportes, no lugar do símbolo do Mercosul.

A mudança é uma das prioridades das propostas apresentadas pelo ministério das Relações Exteriores da gestão de Jair Bolsonaro.

Segundo o Itamaraty, a decisão será uma forma de "fortalecer a identidade nacional e o amor à Pátria". Atualmente, a capa do passaporte brasileiro é ilustrada com estrelas do Cruzeiro do Sul e a inscrição "Passaporte Mercosul".

LEIA MAIS:

Ceará: Ao menos 6 morrem em troca de tiros com a polícia

Sisu 2019 registra 500 mil acessos simultâneos; saiba o que fazer se tiver problemas

"Vai ser retirada do passaporte brasileiro aquela identificação do Mercosul e vamos retornar o brasão da República nesse documento. Ou seja, vamos ter no passaporte brasileiro o brasão da República brasileira", explicou Onyx.

No entanto, de acordo com o ministro de Bolsonaro, os passaportes atuais podem continuar sendo usados, mas serão alterados no momento da renovação. A estimativa de custo da medida não foi revelada. A decisão foi apresentada durante a divulgação das metas do novo governo para os 100 primeiros dias da gestão do presidente da República.