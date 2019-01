Aniversário de São Paulo: Veja o que abre e o que fecha neste feriado

A cidade de São Paulo comemora 465 anos nesta sexta (25). Se você vai permanecer na capital paulista durante o feriado, é bom saber que nem todos os serviços funcionam.

Confira o que abre e o que fecha:

Bancos

As agências não abrem na sexta. Contas que vencem amanhã podem ser pagas na próxima segunda-feira sem acréscimo.

Poupatempo

Os postos Poupatempo da capital paulista – Sé, Lapa, Santo Amaro, Itaquera e Cidade Ademar – não funcionam durante o feriado.

O atendimento ao público será normal no sábado, dia 26.

Correios

Na sexta e no domingo, não haverá funcionamento das agências. No sábado, o serviço opera normalmente.

Detran

Não funciona na sexta, mas tem funcionamento normal no sábado.

Shoppings

A maioria dos shoppings funciona amanhã das 14h às 20h. Praças de alimentação ficam abertas das 11h às 22h.

Supermercados

O Carrefour funcionará das 8h às 22h e o Assaí das 7h às 22h. O Extra e o Pão de Açúcar funcionam com horário normal.

Pró-Sangue

Os postos de coleta da Fundação Pró-Sangue terão alteração nos horários de funcionamento durante o feriado. O atendimento do Clínicas será das 8 às 17 horas. O posto Barueri também estará aberto das 8 às 16 horas. Já as unidades Dante, Mandaqui e Osasco estarão fechadas neste dia.

Vale ressaltar que os sangues dos tipos O-, A-, B- e O+ estão em estado crítico.

Procon-SP

Não haverá atendimento do Procon no feriado, mas no sábado a operação é normal.

Na sexta, os núcleos regionais do órgão em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente funcionam normalmente, assim como os Procons municipais que seguem o calendário local.