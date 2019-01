Justiça suspende licitação dos ônibus que teria sessão nesta quarta

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou na noite de terça-feira (22) a suspensão da licitação que prevê renovar os contratos das empresas que operam o serviço dos ônibus na capital.

O processo é esperado há cinco anos e a sessão para recebimento dos envelopes com as propostas das interessadas em participar da concorrência está marcada para a manhã desta quarta (23).

Responsável pelo edital, a Prefeitura de São Paulo informou que não havia sido notificada da decisão até a noite de ontem e não esclareceu se vai recorrer.

A suspensão foi determinada pelo desembargador 13ª Câmara de Direito Público Borelli Thomaz, que atendeu pedido de uma das concorrentes, que alegou que o documento descumpre inúmeras determinações do Tribunal de Contas do Município. “Entendo de toda prudência deferir o efeito suspensivo”, afirmou.

O governo vem tentando desde 2013 concluir a licitação para renovar os contratos, que acabaram naquele ano e vêm sendo renovados de forma emergencial desde então.

Sem a licitação, a prefeitura reduz seu poder de criar novas metas e exigências para o serviço – e vem daí o interesse de parte das empresas em suspender o processo.

Modernização

A nova licitação vai alterar o sistema na capital, que hoje é dividido em dois: o local, que atende os bairros, com veículos menores, e o estrutural, que roda pelas grandes avenidas, corredores e levam ao centro, em ônibus maiores.

A ideia é criar um sistema intermediário, de articulação regional, com ônibus médios, que levarão passageiros de um bairro para o outro e para os corredores, terminais e estações.

A prefeitura prevê a redução do número de ônibus, mas o aumento da oferta de assentos, com exigência do uso de veículos maiores, além da eliminação de linhas em trajetos semelhantes.

O novo sistema também vai obrigar o passageiro a fazer mais baldeações, porém o governo projeta que as viagens ficarão mais rápidas com o aumento da velocidade média dos coletivos.

As mudanças – assim como a modernização dos ônibus – serão progressivas, dentro dos 20 anos de concessão.

Empresas terão de modernizar os ônibus progressivamente nos próximos 20 anos para que tenham:

Itens de acessibilidade;

Ar-condicionado;

Wi-fi;

Tomadas USB;

Câmeras de segurança;

Bloqueio para que não rodem com porta aberta;

Motor menos poluente;

Suspensão que se ajuste à altura da plataforma.

Números