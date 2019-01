Veja detalhes da delicada operação de resgate do menino Julen, que caiu em poço na Espanha

Bombeiros espanhóis tentam desde o último dia 13 de janeiro salvar o menino Julen Jimenez, de 2 anos, que caiu em um poço com cerca de 110 metros de profundidade em Totalán, região de Málaga, sul da Espanha, enquanto brincava durante uma “paellada” familiar na hora do almoço.

Ontem, nove dias após o acidente, as equipes de salvamento haviam avançado na estratégia de resgate (arte ao lado) – 40 mil toneladas de terra já tinham sido retiradas nas escavações. Mas as equipes sofreram um revés. O novo túnel de 60 metros de profundidade que foi perfurado ao lado do buraco onde caiu o menino precisou ser reparado.

O tubo de metal introduzido nele “emperrou” aos 42 metros de profundidade e teve de ser retirado. Com isso, a descida da cápsula pelo tubo sofreu atraso.

Exame de DNA mostrou que um fio de cabelo retirado do buraco é de Julen. As buscas continuam. “O trabalho que estamos fazendo em poucos dias levaria meses”, disse o coordenador da operação de resgate, Ángel García Vidal. Cerca de cem pessoas estão envolvidas.

Nas redes sociais, pessoas de todas as partes do mundo – inclusive do Brasil – têm enviado mensagens de esperança pela hashtag #julen. Seus pais continuam no local e têm recebido apoio da população. O casal perdeu um filho (Oliver) em 2017 devido a um problema cardíaco.

Que poço é esse?

Segundo o jornal espanhol El Mundo, um tribunal de Málaga já abriu processo para esclarecer as circunstâncias que tornaram possível a queda de Julen no poço. O furo, escavado para encontrar água, está ilegal. Nem o poço nem as obras realizadas no terreno tinham autorização do município.

As autoridades interrogaram o proprietário do terreno – parente dos pais de Julen – e o empresário que iniciou a prospecção de água no local. O buraco foi aberto em 18 de dezembro e, dias antes da queda de Julen, foram realizados alguns trabalhos na área.