IPTU 2019: Saiba como consultar o valor do imposto

A Prefeitura de São Paulo divulgou, na manhã desta quarta-feira (23), o endereço eletrônico para consulta do valor total a ser pago do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2019.

A consulta pode ser feita pelo site da Secretaria Municipal da Fazenda. No link, é possível verificar ainda o dia do vencimento do boleto, o número e o valor das prestações e o endereço indicado para a entrega das notificações.

O reajuste geral em 2019 é de 3,5%, mas pode chegar a 10% para imóveis residenciais ou 15% para os comerciais.

O índice vem sendo corrigido gradualmente desde 2014, após a atualização da Planta Genérica de Valores do Município.

Surpresa

Alguns contribuintes ficaram surpresos ao ver aumentos acima do teto, como no caso do economista René Pessini Said.

O apartamento dele na Vila Monte Alegre, na região da Saúde, zona sul da capital, teve o IPTU reajustado em 48%.

A prefeitura aponta apenas duas possibilidades para um aumento acima dos 10% no caso das residências: a perda da isenção ou do desconto, que vale para imóveis com valor venal entre R$ 160 mil e R$ 320 mil, ou a ampliação da área construída.

Segundo o subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda, Pedro Ivo Gândra, essa é a explicação para a maioria das reclamações.