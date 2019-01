Imóvel prestes a desmoronar continua interditando avenida Pompeia

A avenida Pompeia continua com interdição em uma faixa no sentido Vila Madalena, na manhã desta quarta-feira (23). O bloqueio ocorre na altura da rua Desembargador do Vale.

A própria Desembargador também tem uma faixa bloqueada nessa esquina.

Nesta terça (22), a Defesa Civil interditou, por medidas de segurança, um imóvel que desabou parcialmente por causa de abalo da estrutura. Pode ser que o sobrado desabe totalmente a qualquer momento.

LEIA MAIS:

IPTU 2019: Saiba como consultar o valor do imposto

Polícia localiza quadrilha que vende drogas misturadas a doces para atrair crianças

Não houve necessidade de interditar outros imóveis.

Não há previsão para liberação.