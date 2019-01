Homem é preso ao tentar vender notebook roubado à pessoa que ele roubou

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (22), ao tentar vender um notebook à pessoa da qual ele havia roubado durante um encontro amoroso.

Com passagens por roubo e furto, Fausto Marcelo Sarmento, de 34 anos, foi capturado próximo à bilheteria da estação Santa Cecília, do Metrô, no centro de São Paulo.

Ao ver seu computador anunciado no site OLX, a vítima marcou um encontro para a compra e acionou a Polícia Civil, que fez o flagrante.

LEIA MAIS:

Justiça anula expulsão de aluno do Mackenzie por vídeo com falas racistas

Usuários de metrô e trem esqueceram 180 mil itens; maioria são documentos

O acusado marcava encontros amorosos via internet com outros homens e, a caminho dos hotéis, utilizando uma arma de brinquedo, roubava relógios, celulares e notebooks, que depois eram anunciados em sites de venda.

A polícia pede às supostas vítimas de Fausto Marcelo que compareçam na delegacia de Santa Cecília (77ºDP) para fazer o reconhecimento do criminoso.