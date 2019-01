Grafite de 2 mil m² colore o contorno dos prédios na Bela Vista

O recém-criado Coletivo Arte Um (Urbana Mundial) vai entregar no aniversário de São Paulo a primeira de uma série de obras planejadas para ocupar diferentes espaços da capital. O trabalho inaugural é um painel com quase 2 mil metros quadrados que preenche as laterais de dois edifícios da rua Peixoto Gomide, na Bela Vista.

Leia mais:

Chuck Hipolitho reúne músicas gravadas pelo celular em CD montado em casa; conheça Saigon Shit

Paródia de ‘Chaves’ na Globo é reprovada por Grupo Chespirito

A obra se chama “Crisálida” e é assinada pela muralista Luna Buschinelli, de 21 anos. Luna entrou para o Guinness em 2017 por uma obra que ocupou 2,5 mil metros quadrados de uma escola no Rio e que se tornou o maior grafite do mundo feito por uma mulher.

O mural da Peixoto Gomide será o primeiro grafite com utilização de inteligência artificial para interação e o melhor local para observação é o vão do Masp, na avenida Paulista.