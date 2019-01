Campeonato Sul-americano Sub 20 2019: onde assistir ao vivo online o jogo CHILE X BRASIL

Nesta quarta-feira (23), jogo CHILE e BRASIL se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Sul Americano Sub 20 2019. O jogo será no Estádio El Teniente às 20h30 (horário de Brasília).

Depois de se recuperar do empate contra a Colômbia na estreia da competição, o Brasil venceu a então 100% e líder, Venezuela com dois gols do camisa 10 Rodrygo. O jogador do Real Madrid marcou os dois únicos gols da seleção até agora. O Brasil é vice-líder, atrás dos venezuelanos, no entanto, com um jogo a menos.

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.