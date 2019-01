Bolsonaro reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (23) que reconhece Juan Guaidó como o presidente "encarregado" da Venezuela. "O Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela", postou Bolsonaro em sua conta no Twitter.

A decisão de Bolsonaro segue as do presidente estadunidense Donald Trump, bem como o paraguaio Mario Benítez. A Organização dos Estados Americanos também publicizou seu apoio a Guaidó.

O Itamary, em nota, também se pronunciou sobre a situação na Venezuela e declarou que reconhece o Guaidó como presidente do país: "O Senhor Juan Guaidó, Presidente da Assembleia Nacional venezuelana, assumiu hoje, 23/01, as funções de Presidente Encarregado da Venezuela, de acordo com a Constituição daquele país, tal como avalizado pelo Tribunal Supremo de Justiça".

O líder da Assembleia Nacional da Venezuela e oposicionista Juan Guaidó autodeclarou-se nesta quarta-feira como presidente interino do país, durante um protesto pela remoção de Nicolas Maduro do poder.