Usuários de metrô e trem esqueceram 180 mil itens; maioria são documentos

Ao longo do ano passado, passageiros do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) esqueceram nos trens e estações quase 180 mil objetos. No caso do Metrô, os 91.367 itens configuraram um recorde na companhia.

Pia foi um dos itens esquecidos na CPTM / Tiago Gomes/Divulgação CPTM

A maioria são documentos – 62% no caso do Metrô, que contabilizou o dado. Guardas-chuvas também estão entre os mais esquecidos. Há ainda celulares, carteiras, óculos, relógios, chaves e brinquedos.

Mas as centrais de achados e perdidos guardam outros objetos que parecem menos “possíveis” de serem esquecidos. Entre os mais inusitados estão uma pia de banheiro, próteses de pernas, muletas, máquina de escrever, um manequim e até um drone.

Nem todo mundo que perde alguma coisa vai buscar seu objeto. A devolução fica em torno de 40% na CPTM e 25% no Metrô. Quando há como identificar o proprietário, os funcionários fazem o contato para que vá pegar o que perdeu.

Depois de 60 dias, os objetos que não foram resgatados e estão em bom estado, assim como valores em dinheiro, são encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade. Documentos são remetidos aos órgãos expedidores e cartões de banco são destruídos.

