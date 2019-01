São Bernardo prorroga pagamento do IPTU até dia 31

A Prefeitura de São Bernardo prorrogou até o dia 31 deste mês o vencimento da primeira parcela e do pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para todos os moradores. A decisão foi motivada pelo atraso na entrega dos carnês neste ano. Quem optar pelo pagamento até dia 31 também será inserido no sorteio de prêmios para quem quita em dia o imposto.

Os vencimentos para parcela única com desconto de 5% ou para a primeira parcela, no caso de quem opta por dividir o valor, eram feitos por zona da cidade. Inicialmente, foram estipuladas sete datas: 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 21 de janeiro. A recomendação para quem não recebeu o carnê é emitir segunda via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/consultar-debitos, pelo aplicativo “SBC na palma da mão” ou em um dos postos do Atende Bem.