Reparos no Marco Zero de SP terminam até sexta; monumento foi derrubado por caminhão

A Prefeitura de São Paulo deve concluir até esta sexta-feira (25), dia do aniversário da cidade, os reparos no Marco Zero, na Praça da Sé, centro.

Na madrugada de segunda (21), de acordo com informações do Boletim de Ocorrência, um caminhão, ao manobrar, bateu no monumento. Ele trabalhava na desmontagem de um evento no local.

Leia mais:

MP-RJ prende suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes

Falha em equipamento fecha estações da Linha 1-Azul do Metrô

O marco foi reposicionado no local de origem pela Subprefeitura da Sé. A operação, com 8 pessoas, durou 2 horas e foi necessária até a utilização de um caminhão que tem um braço articulado.

Será necessário refazer a pátina do topo do Marco Zero. A peça é tombada pelo patrimônio histórico.