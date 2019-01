Previsão do tempo: máxima diminui, mas calor e chuva persistem em São Paulo

O clima sofre pouca alteração nesta quarta-feira (23) em São Paulo: aguarde o mesmo calor na manhã e no início da tarde, e a mesma chuva no final e à noite.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima diminui, passando de 32º para 30º – ou seja, o calor permanece. O pico ocorre à tarde, por volta das 14h, e as temperaturas caem a partir de então.

A umidade máxima é de 95º, portanto a chuva é provável. A mínima, no começo da manhã e durante a noite, é de 22º, segundo o Climatempo.