MP-RJ prende suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes

O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta terça-feira (22) dois suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Foram detidos Maurício Silva da Costa, o Maurição, da associação de moradores de Rio das Pedras, e o major da Polícia Militar Ronald Paulo Alves Pereira.

A operação, chamada “Os Intocáveis”, ocorre em Rio das Pedras, zona oeste da capital fluminense, e mobiliza cerca de 140 policiais. A Justiça expediu 13 mandados de prisão preventiva contra a organização criminosa.

De acordo com as investigações, há indícios de que dois dos alvos de prisão comandem o Escritório do Crime, braço armado da organização, especializado em assassinatos por encomenda. Os principais clientes do grupo de matadores profissionais são contraventores e políticos.

A ação é resultado de seis meses de investigação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e pela 23ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal.