Oposição britânica volta a exigir novo plebiscito sobre Brexit

O Partido Trabalhista, de oposição, apresentou nesta terça-feira (22) uma emenda no Parlamento que pede para a Câmara dos Comuns votar sobre a convocação de um segundo plebiscito sobre o divórcio com a União Europeia.

Essa é a primeira vez que a legenda de centro-esquerda se posiciona de forma clara em defesa de uma nova consulta popular, ideia que foi rechaçada pela premier conservadora Theresa May na última segunda-feira (21), em discurso em Westminster.

LEIA MAIS:

‘Curto e objetivo’: o que disse Bolsonaro nos sete minutos de discurso em Davos

A moção foi apresentada pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, e propõe verificar a existência de uma maioria no Parlamento em favor do segundo plebiscito. Outra emenda também cogita um Brexit mais "suave", mantendo o Reino Unido em uma união aduaneira com a UE e com fortes ligações com o mercado único.

Após ter tido seu acordo rejeitado pelo Parlamento, May se comprometeu a dialogar com a oposição sobre uma alternativa, mas descartou adiar o divórcio ou convocar um novo plebiscito. A primeira-ministra quer renegociar o tratado com Bruxelas, ideia rechaçada pelo bloco, e buscar uma solução que mantenha aberta a fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.

Defensores de uma segunda consulta popular alegam que a população foi influenciada por notícias falsas a votar pelo Brexit, enquanto May afirma que isso "minaria a confiança" do povo na política.