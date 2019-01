Motorista bêbado bate em ônibus na avenida Guarapiranga, zona sul

Duas pessoas ficaram feridas após um carro entrar em alta velocidade na avenida Guarapiranga, na zona sul, e atingir um ônibus, na madrugada desta terça-feira (22).

De acordo com os Bombeiros, tanto o motorista do veículo quanto o passageiro estavam embriagados.

No momento do acidente não tinham passageiros no ônibus, apenas o motorista e a cobradora.

Eles estavam a caminho ainda do Terminal Guarapiranga pra começar o dia, e não se feriram.

O motorista do veículo ficou preso nas ferragens após a colisão e foi socorrido.

A avenida Guarapiranga chegou a ficar totalmente bloqueada na altura da Estrada do M'Boi Mirim, sentido bairro para aguardar a perícia. Por volta das 9h40, não havia mais bloqueios no local, de acordo com a CET.