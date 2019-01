Falha em equipamento fecha estações da Linha 1-Azul do Metrô

As estações Jabaquara, Conceição e São Judas, da Linha 1-Azul do Metrô, ficaram fechadas na manhã desta terça-feira (22). Por volta das 9h10, a circulação de trens foi restabelecida.

Os transtornos começaram por volta das 7h30, após uma ocorrência na estação Jabaquara. Passageiros foram retirados das plataformas e colocados para o lado de fora das catracas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, houve uma falha humana. O operador de um trem descumpriu uma ordem e seguiu viagem na estação Jabaquara e o trem colidiu com um equipamento de via. Nenhum passageiro ficou ferido.

A corporação informa que solicitou, às 7h45, a operação PAESE.

Em toda a via, a circulação ocorre com velocidade reduzida. Segundo o Metrô, estão restringindo o acesso de passageiros para evitar acidentes por causa da lotação das plataformas.

Reflexos

O Metrô reduziu também a velocidade dos trens, por segurança, na Linha 3-Vermelha.