Bolsonaro remove bolsa de colostomia na semana que vem; presidente vai trabalhar do hospital

O porta-voz do Governo de Jair Bolsonaro, General Otávio Santana do Rêgo Barros, afirmou na segunda-feira (21) que o presidente deve passar por uma nova cirurgia no fim deste mês para a retirada da bolsa de colostomia.

O presidente retorna do fórum econômico de Davos, na Suíça, nesta sexta-feira (25), e faz uma bateria de exames pré-operatórios no domingo (27), em São Paulo. A cirurgia está marcada para o dia seguinte, 28 de janeiro, e a expectativa é de que Bolsonaro fique por pelo menos dez dias no Hospital Albert Einstein.

Segundo o porta-voz, apesar do período de recuperação, o vice-presidente Hamilton Mourão não deve assumir o comando do país. O plano inicial é que Bolsonaro siga realizando despachos diretamente do hospital.

A retirada da bolsa de colostomia é um dos últimos passos de recuperação do presidente após levar uma facada quando ainda era candidato ao cargo, em setembro do ano passado, durante um comício em Juiz de Fora (MG).