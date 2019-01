São Bernardo terá parque voltado para os ciclistas

A Prefeitura de São Bernardo anunciou no sábado (19) a implantação do Parque das Bicicletas, que ficará localizado entre as avenidas Aldino Pinotti e Pereira Barreto. Em ato realizado em frente ao espaço que receberá o novo equipamento de lazer, o prefeito Orlando Morando (PSDB) assinou a ordem de serviço para os trabalhos, que terão início hoje e têm prazo de 180 dias para serem concluídos.

O parque funcionará em terreno que está desocupado há anos e contará com entradas pelas duas avenidas. A promessa é que o equipamento tenha ciclovia, academia, pista de caminhada, playground, paisagismo, área de convívio, espaço para pets e iluminação moderna. A área útil deve ser de 20 mil metros quadrados.

A obra tem valor previsto em torno de R$ 2,8 milhões, sendo que a prefeitura investirá R$ 800 mil na iluminação, enquanto o restante será desembolsado por uma construtora como forma de contrapartida de empreendimentos comerciais instalados no município.

Para Morando, a instalação do parque atende a uma demanda antiga dos moradores do entorno. “Desde o começo da gestão recebemos pedidos para oferecer uma finalidade melhor a esse terreno. Por questões de segurança, iniciamos a negociação com a construtora e conseguimos a implantação deste espaço que trará mais lazer, segurança e qualidade de vida para a população”, comentou.