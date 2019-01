Previsão do tempo: temperaturas altas e pancadas de chuva nesta terça em São Paulo

O clima desta terça-feira (22) não sofre grandes alterações.

O calor persiste, com temperatura máxima de 30 graus. Segundo o Climatempo, as temperaturas são mais altas durante a tarde.

A mínima é de 23 graus. Pancadas de chuva podem ocorrer durante qualquer momento do dia, com a umidade atingindo 95%, e não ficando abaixo de 70%, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).