Incêndio em fiação interdita faixas da marginal Pinheiros

Um incêndio no início da manhã desta segunda-feira (21) fez com que duas faixas da pista local da marginal Pinheiros ficassem interditadas por cerca de duas horas na altura da rua Flórida, no Brooklin Paulista, zona sul.

Leia mais:

SP busca solução para facilitar chegada ao aeroporto de Guarulhos pela CPTM

Estações no centro concentram maior número de roubos no metrô

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o fogo atingiu a fiação de rua em frente a um complexo de prédios comerciais. A ocorrência teve início por volta das 5h e a via só foi liberada às 7h.

Equipes dos bombeiros e da própria segurança dos edifícios trabalharam no controle das chamas. Equipes de empresas de telefonia, TV a cabo e energia foram acionadas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.