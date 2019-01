Expectativa de crescimento do Brasil cresce em 2019, mas cai em 2020, segundo FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou nesta segunda-feira a perspectiva de crescimento do Brasil neste ano, vendo a continuidade da recuperação após a recessão que afetou o país, mas ao mesmo tempo reduziu a previsão para o ano que vem.

Na revisão de seu relatório “Perspectiva Econômica Global”, o FMI passou a ver uma expansão de 2,5 por cento da economia brasileira este ano, 0,1 ponto percentual a mais do que em outubro.

A melhora na expectativa para o Brasil ajudou a compensar em parte a revisão para baixo do México e uma contração mais severa do que o esperado anteriormente na Venezuela na perspectiva para a América Latina.

LEIA MAIS:

Bolsonaro em Davos: as falas do presidente sobre comércio, privatização e Venezuela

A estimativa para a região foi reduzida em 0,2 ponto percentual para ambos os anos, mas ainda assim a projeção é que a América Latina vai ganhar fôlego no período, passando de um crescimento de 1,1 por cento em 2018 para 2,0 por cento neste ano e 2,5 por cento em 2020

“As reduções são apenas parcialmente compensadas por uma revisão para cima na estimativa de 2019 para o Brasil, onde a recuperação gradual da recessão de 2015-16 deve continuar”, disse o FMI no relatório.

Para 2020, entretanto, a projeção para o Brasil foi reduzida em 0,1 ponto, para 2,2 por cento.

A estimativa do FMI para este ano fica em linha com o esperado por economistas consultados na pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central, que veem uma expansão de 2,53 por cento este ano. Mas para 2020 o levantamento do BC aponta uma expectativa melhor, de 2,60 por cento.