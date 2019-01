Aplicativo dos ônibus ganha novidades em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da concessionária SBC Trans, lançou novas funcionalidades no aplicativo para celular Partiu SBC, que permite o acompanhamento do itinerário e a previsão de chegada dos ônibus municipais em tempo real. Além de novo layout, mais interativo, a versão atualizada do app traz novos recursos para facilitar o dia-a-dia do usuário.

Entre as novas ferramentas disponíveis está o alerta de embarque, no qual o sistema notifica a chegada do ônibus em até quatro minutos antes de sua parada no ponto, e o alerta de desembarque, onde o usuário é avisado quando chegar próximo do local de destino selecionado.

Foi criado também o mapa de localização, que identifica onde o passageiro está e aponta os locais mais próximos para embarque na linha desejada e o trajeto completo de sua viagem.

A nova versão do app também passa a contar com aprimoramento das funcionalidades de acessibilidade, com recurso especial para o deficiente auditivo.

Disponível para download nos sistemas IOS e Android, o aplicativo, lançado em julho de 2017, conta atualmente com 64 mil usuários ativos.